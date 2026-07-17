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La Fiorentina ha in mano Oulai, occhio a Joao Mario: le ultime di mercato in casa viola

La Fiorentina ha in mano Oulai, occhio a Joao Mario: le ultime di mercato in casa violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Il fronte caldo

Ore caldissime per Oulai. Nelle prossime ore ci possono essere sviluppi determinanti, il centrocampista del Trabzonspor ha accettato la Fiorentina ed è molto vicino. In tutto questo decade la pista Arokodare, perché i viola hanno solo uno slot per gli extra-comunitari.

Esterni

Occhio a Joao Mario, ai margini della Juventus. Il portoghese ha accettato la Fiorentina ma prima servono delle cessioni. Moreno al Wrexham e Valentini al Gremio, operazioni avviate ma ancora non finalizzate. 

A centrocampo

Thorstvedt rimane un obiettivo concreto, col Sassuolo che sembra poter accettare una contropartita. Brescianini o Comuzzo, che la Viola darebbe in prestito con diritto di riscatto (valutazione di 15-20 milioni).