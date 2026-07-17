Dalla Germania: il Lipsia vuole trattenere Bakayoko, Fiorentina in attesa

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Il futuro di Johan Bakayoko resta ancora tutto da definire. L'esterno offensivo del Lipsia continua a essere accostato alla Fiorentina, ma dalla Germania arrivano indicazioni che raffreddano l'ipotesi di un trasferimento in viola. Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, al momento non sono in corso trattative tra Fiorentina e Lipsia, né è stato raggiunto alcun accordo con il calciatore.

Nei giorni scorsi Bakayoko ha avuto un confronto con la dirigenza del club tedesco, che sta pianificando la prossima stagione con lui in organico. L'intenzione del Lipsia è quella di trattenerlo, pur senza considerarlo incedibile: la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro e la decisione finale dipenderà in larga parte dalla volontà dello stesso giocatore. Questo quanto riportano dalla Germania.