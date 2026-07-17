Il ds del Catanzaro parla di Favasuli: "Piace al Napoli ma anche la Fiorentina lo monitora"

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Sul futuro di Costantino Favasuli continua a esserci l'interesse di diversi club, ma al momento non risultano trattative in corso con il Napoli. A fare il punto è stato il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Non c'è alcuna trattativa in questo momento. Favasuli è un profilo che piace al Napoli, sia a Giovanni Manna sia alla proprietà, ma di concreto non c'è ancora nulla", ha spiegato il dirigente.

Polito ha poi parlato anche della Fiorentina, confermando l'interesse del club viola: "La Fiorentina segue con attenzione la situazione. Molto dipenderà da quello che accadrà con Fortini, poi il club farà le proprie valutazioni anche su Favasuli". Ricordiamo che Favasuli, classe 2004, è un prodotto delle giovanili della Fiorentina, con i viola che lo hanno venduto l'anno scorso al Catanzaro mantenendo il 50% sulla futura rivendita.