La Fiorentina torna sul difensore Diogo Leite: lo scrive la Bild

La Fiorentina ha evidenziato lacune difensive e la società è alla ricerca di un nome nuovo in difesa. Dalla Germania arriva la notizia di un nuovo interesse della società viola per Diogo Leite, 25enne difensore dell'Union Berlino.

Già durante la pausa estiva - sottolinea il giornale tedesco - La Fiorentina voleva prendere il difensore dell'Union (da cui due estati fa ha prelevato già Gosens) ma in quel momento le trattative sono fallite a causa dell'alto prezzo: l'offerta di dieci milioni di euro è stata infatti ritenuta troppo bassa dall'Union.