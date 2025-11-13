Van Der Zanden: "Mi sto ambientando. Dopo la Roma dobbiamo ripeterci a Parma"

vedi letture

Ilse Van Der Zanden, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni della Fiorentina del suo ambientamento in una nuova squadra e delle prestazioni portate a termine in campionato: "Sì. Il mio tempo in Italia e in Serie A è molto diverso con l'Olanda dove ho giocato prima. Mi mette alla prova e mi rende sempre più una giocatrice completa, perché le partite sono diverse, si gioca a un ritmo più rapido e con maggiore fisicità, rispetto a quello a cui ero abituata in Olanda. Avevo già notato questo atteggiamento, quindi sapevo che avrei dovuto adattarmi e restare calma. Non vedevo l'ora di iniziare la Serie A, ma nella prima partita non abbiamo iniziato come speravamo, nonostante ciò, continuiamo a credere nel nostro lavoro e ne parliamo ogni giorno tra di noi. Dobbiamo credere in quello che facciamo ogni giorno e incoraggiarci a vicenda.

Penso che le prestazioni dopo la prima partita siano migliorate, contro la Roma è stata una partita pazzesca. Non mi riferisco solo alla vittoria, ma alle sensazioni provate, alla sicurezza che abbiamo dimostrato, è stato bello in tutti i sensi. Quella contro il Parma sarà una partita importante, in cui dovremo continuare questo percorso e dobbiamo farci trovare pronte, soprattutto dopo la partita con la Roma. Non ci sarà molto da cambiare, dobbiamo solo migliorare e l'obiettivo di ripeterci. Da quando sono arrivata ci sono stati molti cambiamenti, vivere in un altri Paese e in una nuova, bellissima, città come Firenze, un nuovo allenatore, nuove compagne e una nuova lingua, ma in tutto questo caos, devo rispondere sul campo e per riuscirci devo essere fedele a me stessa e credere nelle mie qualità".