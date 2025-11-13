Dagli inviati Dal Viola Park: oggi doppia seduta atletica. Assenti Kean e Gosens

vedi letture

Secondo giorno di lavoro sul campo nella settimana del Viola Park e anche oggi doppia seduta. Allenamento al mattino e al pomeriggio, con due assenze confermate. Si tratta di Robin Gosens e Moise Kean.

Il tedesco è ai box da due settimane per una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra, mentre il centravanti della Nazionale ha accusato a Mainz un trauma contusivo alla tibia che gli ha fatto saltare la chiamata dell'Italia. In gruppo invece sia Tommaso Martinelli e Cher Ndour, che avevano rinunciato alle convocazioni delle rispettive Nazionali (Under 20 e 21) per degli acciacchi smaltiti. Come annunciato da Paolo Vanoli in conferenza stampa ieri, la giornata di oggi è dedicata ai lavori di 'forza', quindi fondo e parte atletica, tutto per mettere benzina nelle gambe di una squadra apparsa in ritardo di condizione.