Rossettini, Roma Femminile: "A Firenze voglio lo stesso atteggiamento visto con l’Inter"

Stasera alle ore 20 allo stadio Curva Fiesole andrà in scena il big match di Serie A Femminile tra Fiorentina e Roma. Ecco le parole del tecnico giallorosso, Luca Rossettini, ai canali ufficiali del club capitolino: "Dopo la vittoria sull'Inter la squadra sta bene, abbiamo entusiasmo nel lavoro, sicuramente il risultato ci dà maggior forza nella proposta e nella disponibilità. Quindi abbiamo fatto una settimana giusta per preparare una partita importante come quella di Firenze: cercheremo di renderla aperta, facendo ancora meglio di quanto fatto finora con più qualità e con più determinazione, perché saranno ingredienti necessari per cercare di portare a casa il massimo da questa sfida".

Infine: "Mi piacerebbe vedere lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività che hanno messo con l’Inter. Un po' più di cinismo nelle occasioni che riusciamo a crearci e maggior compattezza difensiva nella nostra metà campo. Questo è un aspetto su cui stiamo cercando di lavorare e su cui abbiamo grandi margini di miglioramento".