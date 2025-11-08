Pinones-Arce sulla vittoria della Fiorentina Femminile: "Dimostrato cosa possiamo fare"
Pablo Pinones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, ha così commentato la vittoria di ieri sera al Viola Park contro la Roma: "Abbiamo iniziato con la consapevolezza che fosse una grande partita, e le ragazze da subito hanno dato oltre il 100%, dimostrando che siamo in un buon momento, e che stiamo anche crescendo. Quello che abbiamo visto in questa gara è stata una dimostrazione del lavoro che stiamo facendo, e abbiamo visto quello che possiamo fare: si sta già vendendo anche più di quello che vogliamo, ma le ragazze lo meritano".
La Fiorentina nel prossimo week end dovrà sfidare il Parma e un'eventuale vittoria potrebbe alimentare sogni di gloria, ma il cileno butta acqua sul fuoco: "Inutile guardare adesso alla classifica che potrebbe emergere dalla sfida contro il Parma, dobbiamo solo goderci la vittoria e quello che di buono abbiamo fatto. C'è solo da continuare a lavorare".
