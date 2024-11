SOTTILI (COMO W.), Viola e Juve rallentano: crediamoci

FirenzeViola.it

© foto di Giuseppe Scialla

“Siamo da primi cinque posti? Le parole devono essere trasformate in fatti e oggi lo hanno dimostrato, anche se è da tanto che lo stanno dimostrando”. Il tecnico del Como Women Stefano Sottili ha parlato così dopo la vittoria sul Milan nell’ultimo turno che ha proiettato le lariane nella zona Poule Scudetto: “Dobbiamo avere la capacità di essere esigenti con noi stesse, di non accontentarci mai. Da martedì ci rimetteremo al lavoro per preparare al meglio la sfida con la Juventus.

- prosegue ancora Sottili soffermandosi proprio sulla gara contro la capolista - In questa giornata abbiamo visto sia la Juve che la Fiorentina rallentare, a dimostrazione che rispetto al passato questo campionato è più competitivo. Le prime della classe non hanno vita facile in nessuna gara e il risultato non è mai scontato”.