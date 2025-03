Serie A Femminile, la top11 di giornata: c'è Agnese Bonfantini

vedi letture

Al termine della quarta giornata della seconda fase della Serie A, la Divisione Calcio Femminile, in collaborazione con Opta Paolo, ha stilato la Top11 della giornata.

Le rossonere, autrici di una rimonta vincente contro la Roma, piazzano ben tre giocatrici nella formazione: la terzina Koivisto, la centrocampista Arrigoni e l’attaccante Ijeh. Due calciatrici per ciascuna delle altre tre squadre: Oliviero in difesa e Le Bihan a centrocampo per la Lazio, Rizzon in difesa e Nischler in attacco per il Como Women, e la terzina Bertucci e la centrocampista Re per la Sampdoria. Completano l’undici la portiera dell'Inter, Runarsdottir, e la fiorentina Bonfantini, autrice del gol decisivo contro l'Inter, in attacco.

La formazione schierata con il 4-3-1-2 è la seguente:

Portiere: Runarsdottir (Inter)

Difensori: Bertucci (Sampdoria), Rizzon (Como Women), Oliviero (Lazio), Koivisto (Milan)

Centrocampiste: Le Bihan (Lazio), Re (Sampdoria), Arrigoni (Milan)

Attaccanti: Nischler (Como Women), Ijeh (Milan), Bonfantini (Fiorentina)

Lo riporta TMW