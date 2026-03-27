Semifinale di ritorno di Coppa, Johansen ci crede: "La Juve farà una gara difensiva, ma siamo forti"

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La Fiorentina Femminile domenica alle 18 sarà impegnata nella difficile semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus che ha vinto al Viola Park. Oda Johansen ha parlato al sito ufficiale viola: "Abbiamo molta voglia di vincere contro di loro e penso che siamo una squadra molto forte. Penso che le bianconere si concentreranno principalmente sulla fase difensiva e non credo che sfrutteranno le ripartenze come fanno di solito. Dobbiamo giocare sapendo che loro avranno un approccio più difensivo e noi dunque dovremo essere più offensive".

Poi parla del suo inserimento a Firenze e nella Fiorentina: "Mi hanno accolto tutti bene, anche lo staff mi sta aiutando molto a crescere, sia dentro che fuori dal campo. Per me è difficile vivere da sola per la prima volta perché devo adattarmi a molte cose. Pensare che prima mi creava invece disagio avere la mia famiglia intorno. Ma il fatto che le mie compagne di squadra vivano vicino a me mi facilita le cose. Di Firenze mi piace Ponte Vechcio ma anche l'Arno e abitandoci vicina posso andarci a piedi e ammirare tutti i giorni il panorama. Professionalmente invece ora ho più fiducia in campo e sono cresciuta sia tatticamente che fisicamente. Lo staff e i preparatori atletici sono stati molto bravi ad aiutarmi in questo"