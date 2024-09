S. BALDI, La ex ora alla Samp: "A Firenze sfida speciale"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina Femminile Sara Baldi ora alla Sampdoria ha parlato a margine di un evento a Genova anche della prossima sfida proprio in casa delle viola: “Contro la Lazio abbiamo dato un’ottima risposta dopo una prima giornata estremamente negativa, ma siamo su una buona strada e anche durante gli allenamenti ce la stiamo mettendo tutta per ritrovare il senso d’appartenenza alla maglia e trasmetterlo alle nuove arrivate. A Firenze sarà una battaglia, è un campo molto molto difficile avendoci vissuto e giocato in passato, e faremo di tutto per portare punti a casa".

Cosa rappresenta la sfida di Firenze? "Per me è una partita molto, molto sentita, ci ho giocato due anni. Ora ho trovato una nuova casa che spero sia per molti anni. Fare risultato lì con la mia nuova squadra, quella dove voglio restare a lungo, sarebbe bellissimo”.