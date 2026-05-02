Roma femminile campione, Rossettini dedica lo scudetto ad Astori

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La Roma Femminile oggi ha battuto la Ternana e si è così aggiudicata lo scudetto. A guidare le ragazze giallorosse c'è Luca Rossettini che per due stagioni nel Cagliari è stato compagno di squadra del compianto capitano della Fiorentina Davide Astori. Per questo a Rai Sport il tecnico ha detto di dedicare la vittoria del campionato anche a Davide Astori:

"Se posso vorrei fare tre dediche - ha detto - La prima è a mia moglie Valentina e ai miei figli, perché senza il loro supporto non avrei potuto fare tutto questo. Mi hanno dato la tranquillità di stare lontano da casa ed è una gioia grandissima. La seconda è per Davide Astori, che è stata una persona importante per la mia vita calcistica e umana: ho promesso alla famiglia di ricordarlo ogni volta che potevo. E anche per un mio ex compagno che ci ha lasciato da poco, Alex Manninger. La terza dedica è a questa gente, a questi colori incredibili che mi hanno segnato il cuore tanti anni fa, nel 2007, quando sono entrato per la prima volta all’Olimpico".