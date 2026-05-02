Tramezzani: "Fiorentina Femminile costruita per obiettivi importanti, il Como si dimostrerà all'altezza"

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Torna in campo domani pomeriggio, tra le mura amiche del 'Viola Park', la Fiorentina Femminile, che alle ore 15:00 affronterà il Como Women di Paolo Tramezzani, in quella che sarà la sfida valevole per la 20ª giornata di Serie A Women.

Gara della quale il tecnico bianconero ha parlato ai canali ufficiali del club: "Rispetto al match contro il Parma, quella con la Fiorentina sarà una gara diversa, perché la Viola è una squadra costruita per obiettivi importanti e diversi dai nostri, ed è davanti a noi in classifica. Ma ogni volta che abbiamo affrontato squadre di questo livello abbiamo dimostrato di essere all’altezza, quindi mi aspetto una bella prestazione, anche perché a tre giornate dalla fine è bello essere ancora lì, vicino a squadre che lottano per l’Europa. È una classifica che certifica il percorso bellissimo che queste ragazze stanno facendo dal primo giorno di questa stagione".