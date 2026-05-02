Fiorentina Femminile, le convocate: tre assenze pesanti, ecco perché
La Fiorentina Femminile domani ospiterà il Como Women e il tecnico viola Pablo Pinones Arce ha comunicato l'elenco delle viola convocate per il match (ore 15.00 Stadio Curva Fiesole), dal quale mancano tre nomi importanti per la squadra, ossia Severini, Janogy e Hurtig, non al meglio, come poi spiega il report della Fiorentina stessa.
Questa la nota del club: "ACF Fiorentina comunica che, a seguito degli esami strumentali eseguiti recentemente, sono emersi i seguenti esiti:
- per Emma Severini una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra
- per Madelen Janogy una lesione di basso grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia destra
- per Lina Hurtig un quadro infiammatorio dell’avampiede destro con edema osseo e dei tessuti molli, in verosimile esito traumatico
Le condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni".
Questo invece l'elenco delle convocate:
TORTELLI
CATENA
TONIOLO
FAERGE
SNERLE
BREDGAARD
FISKERSTRAND
BONFANTINI
FILANGERI
OMARSDOTTIR
BETTINESCHI
CURMARK
CHERUBINI
ORSI
VAN DER ZANDEN
JOHANSEN
WIJNANTS
WOLDVIK
TRYGGVADOTTIR
LOMBARDI
TOMASSONI
EIRIKSDOTTIR
BARTALINI
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