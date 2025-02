Primavera, le viola vincono 3-1 sull'Inter e sono quarte: è zona Final Four

Successo fondamentale in chiave classifica per la Primavera Femminile: le Viola battono 3-1 l’Inter in trasferta e salgono al quarto posto. La strada per le Final Four è ancora lunga ma la Fiorentina lancia un chiaro segnale alle rivali. Con sette gare da disputare, sarà cruciale mantenere un ruolino di marcia positivo per giocarsi tutto nella fase playoff.



La vittoria sull’Inter porta le firme di bomber Siria Mailia (a segno con un’altra doppietta) e Benedetta Bedini. La sblocca Mailia all’ultimo pallone giocabile del primo tempo, ricevendo spalle alla porta e mettendola col sinistro all’angolino basso. Il dominio del campo è la chiave dell’incontro, con Zuluri brava in retroguardia a parare i pochi assalti nerazzurri. In cinque minuti poi la Viola chiude la pratica: diagonale destro di Bedini e poi di nuovo Mailia a tu per tu col portiere. Sul 3-0 sussulto d’orgoglio delle padrone di casa che segnano e provano a riportarsi in gara ma senza successo.

La Viola adesso ha il Como nel mirino: sabato al Viola Park calcio di inizio alle ore 14.00 con obiettivo tre punti.

RISULTATI



Sampdoria-Napoli 1-1

Inter-Fiorentina 1-3

Como-Arezzo 0-1

Sassuolo-Roma 4-0

Verona-Parma 0-1

Juventus-Milan 2-0

CLASSIFICA



41 Juventus

32 Sassuolo

31 Inter

28 Fiorentina

26 Parma

25 Milan

23 Roma

16 Arezzo

14 Sampdoria

10 Napoli

7 Verona

5 Como