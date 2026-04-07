Pioggia di convocazioni per la Fiorentina Femminile: sono ben 19
Valanga di convocazioni per la Fiorentina Femminile di Mister Pinones Arce. Nelle due settimane di sosta per le nazionali in programma ad aprile ci sono ben 19 convocate tra nazionale maggiore e giovanili.
Ecco la lista completa:
ITALIA: Agnese Bonfantini; Emma Severini (14 APRILE: SERBIA-ITALIA / 18 APRILE: DANIMARCA-ITALIA)
ITALIA U23: Viola Bartalini, Torneo San Pedro De Pinatar (12 APRILE: PORTOGALLO-ITALIA /16 APRILE: TBC)
ITALIA U19: Maya Cherubini, Emma Lombardi (11 APRILE: ITALIA-UCRAINA / 13 APRILE: GALLES- ITALIA/ 16 APRILE: ALBANIA-ITALIA)
ITALIA U16: Federica Faggioli, Jana Oberparleiter, Emilia Wenin (11 APRILE: ITALIA-NORVEGIA /13 APRILE: GALLES-ITALIA/ 16 APRILE: ALBANIA-ITALIA)
DANIMARCA: Emma Faerge, Sofie Bredgaard (14 APRILE: SVEZIA-DANIMARCA / 18 APRILE: DANIMARCA-ITALIA)
NORVEGIA: Cecilie Fiskerstrand, Emilie Woldvik (14 APRILE: NORVEGIA-SLOVENIA / 18 APRILE :SLOVENIA-NORVEGIA)
OLANDA: Ilse Van Der Zanden (14 APRILE: OLANDA-FRANCIA / 18 APRILE: FRANCIA-OLANDA)
ISLANDA: Katla Tryggvadottir, Hlin Eiriksdottir (14 APRILE: ISLANDA-UCRAINA / 18 APRILE: ISLANDA- INGHILTERRA)
SAN MARINO: Anna Benedettini
NORVEGIA U23: Oda Johansen, Iris Omarsdottir (13 APRILE: SVEZIA-NORVEGIA/ 17 APRILE: NORVEGIA - TBD)
