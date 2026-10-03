Alle 15 la Fiorentina Femminile sfida il Sassuolo: le formazioni ufficiali

Alle 15 la Fiorentina Femminile sfida il Sassuolo: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
Oggi alle 14:19Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle ore 15 è in programma il match tra Fiorentina Femminile e Sassuolo Femminile valido per la seconda giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali della sfida. 

FIORENTINA: Fiskerstrand, Bergsvand, Correia, Van der Zanden, Johansen, Cortes, Severini, Bredgaard, Tryggvadottir, Snerle, Omarddottir.

SASSUOLO: Benz, Caiazzo, Guerzoni, Skupien, sprung, Palakovics, Fadda, Venturelli, Clelland, Paz, Cox