Pinones-Arce: "Contento dell'atteggiamento e della risposta della Fiorentina"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones-Arce ha commentato così la vittoria di oggi con il Milan, ai canali ufficiali viola : "Viste le condizioni del campo e i dubbi con i quali siamo arrivati alla partita, credo che oggi abbiamo avuto le risposte a tutte le domande. La squadra ha avuto voglia di giocare anche su questo campo, è stato un bel gol, esattamente quello che potevamo fare su un campo così. Ma sono contento soprattutto dell'atteggiamento e della risposta della squadra. Io credo molto nel progetto e in tutte le giocatrici e durante la settimana ci siamo detti che non dovevamo mollare e le squadre che alleno io non hanno mai mollato.

Ed oggi lo abbiamo dimostrato. Potevamo anche fare 2-3 a zero ma poi abbiamo lottato con il cuore. Sassuolo? Dobbiamo portare con noi non solo i tre punti ma soprattutto l'atteggiamento e la voglia di fare bene, oggi abbiamo messo tutto"