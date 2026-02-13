Pinones Arce: "Ora serve fiducia e la mentalità giusta per fare risultato"

Dopo 4 partite senza vittorie la Fiorentina Femminile va in campo al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d'Arda contro il Milan, che nell'ultimo mese ha collezionato: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (contro la capolista Roma). Questo sono le parole di Mister Pinones Arce alla vigilia del match: "Dobbiamo riprendere fiducia in quello che abbiamo fatto fino a Natale. Dopo ci sono state partite dove abbiamo giocato anche bene e ci meritavamo di più. Abbiamo fatto anche molti cambi con l'inserimento di calciatrice molto giovani nel campionato di Serie A Femminile. Sono tranquillo del mio lavoro, di quello dello staff e delle ragazze. È una partita complicata contro una squadra che ha avuto uno sviluppo molto buono.

È una squadra che conosciamo bene. Hanno perso qualche calciatrice importante per loro. Sarà una partita con due squadre che hanno voglia di giocare. Io ci credo ancora, dobbiamo ritrovare la fiducia e il gioco che facevamo. Ripeto, bisogna avere fiducia e la mentalità giusta per non mollare per far i migliori risultati possibili".