Dagli inviati Galloppa: "Avevo chiesto di giocare con rabbia. Ora il Sassuolo"

Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Pimavera, Daniele Galloppa, dopo la vittoria per 3-0 col Napoli: “Avevo detto ai ragazzi che ci dovevamo portare dentro la rabbia che avevamo dalla fine della partita col Torino. Gli avversari di oggi ci facevano dare fuori ritmo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato e vinto meritatamente”.

Come ha visto il Napoli?

“L’avversario determina anche il tipo di partita che fai, loro nella ripresa ci hanno aspettati bassi nella loro area. Noi dobbiamo essere sempre bravi a trovare dei vantaggi, possiamo essere più lucidi secondo me”.

Come sta Kospo?

"È da valutare, è uscito piangendo, ha sentito forse uno scrocchio sulla caviglia".

Che dire su Balbo?

"Sono contento per Luis, dopo l’esordio in Coppa Italia siamo stati felici. Abbiamo pianto perché siamo cresciuti insieme".

Ci parla di Perrotti?

"È stato una sorpresa, l’abbiamo portato su, è un mancino. Deve crescere ma sta facendo bene".

Chi è Ademi?

"Lo abbiamo visto in video, poi è arrivato, ci ha impressionato tanto. È un mancino, può fare sia il centrale che il terzino. Purtroppo ha avuto un leggero infortunio e dovrà stare fuori qualche giorno”.

Pronti per il Sassuolo?

"Oggi era la terza partita col Napoli, volevo si ricreasse una partita con il nostro possesso a favore. Ora andiamo a giocarci questa semifinale col Sassuolo conoscendo benissimo l’avversario: ci ha sempre dato fastidio, quest’anno ci ha portato via dei punti a tempo scaduto di un minuto”.

Conti ha segnato una doppietta nel finale...

"Gli allenatori del dopo sono bravissimi (ride, ndr). L’ho indovinata. Stava entrando Puzzoli, poi abbiamo fatto gol e quindi ho deciso di mettere Conti invece che Giorgio”.

Croci è un ragazzo di prospettiva?

"Sì e ho avuto una mezza idea di buttarlo dentro da quanto era bassa la difesa del Napoli, perché questo ragazzo ha qualità nei piedi. Lo voglio tenere su fisso, se poi non giocherà andrà a fare minuti con l’Under 17. Deve stare ai ritmi nostri, è un ragazzo con grandissima qualità”.