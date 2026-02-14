Commisso festeggia: "Rocco sarebbe stato orgoglioso della Fiorentina"

vedi letture

A fine partita è arrivato il messaggio del presidente Giuseppe Commisso. Il numero uno della Fiorentina ha chiamato il Direttore Generale Ferrari e il Direttore Sportivo Paratici sottolineando: “Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa. Adesso avanti così, partita dopo partita”. Anche la signora Catherine, nel corso della telefonata, ha fatto i complimenti al Mister e a tutti i ragazzi.