Alle 14:45 tocca anche alla Fiorentina femminile contro il Milan: le formazioni
FirenzeViola.it
Alle 14:45 scende in campo anche la Fiorentina femminile, impegnata contro il Milan al Velodromo Pavesi (Fiorenzuola d’Arda). Questa la formazione ufficiale scelta dall'allenatore Pinones-Arce per una partita che mette in palio tre punti utili a sperare ancora in una qualificazione europea per la prossima stagione (la Fiorentina è a 6 punti dalla Juventus terza).
FIORENTINA FEMMINILE: Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Filangeri; Severini, Curmark, Cherubini; Bredgaard, Janogy, Eiriksdottir.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
Le più lette
4 Como-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Gosens, Parisi alto a destra, in mezzo ballottaggio Ndour-Brescianini
Copertina
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com