Alle 14:45 tocca anche alla Fiorentina femminile contro il Milan: le formazioni

Alle 14:45 tocca anche alla Fiorentina femminile contro il Milan: le formazioniFirenzeViola.it
Oggi alle 14:28Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 14:45 scende in campo anche la Fiorentina femminile, impegnata contro il Milan al Velodromo Pavesi (Fiorenzuola d’Arda). Questa la formazione ufficiale scelta dall'allenatore Pinones-Arce per una partita che mette in palio tre punti utili a sperare ancora in una qualificazione europea per la prossima stagione (la Fiorentina è a 6 punti dalla Juventus terza).

FIORENTINA FEMMINILE: Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Filangeri; Severini, Curmark, Cherubini; Bredgaard, Janogy, Eiriksdottir.