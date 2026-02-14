Ranieri: "La fascia? È stato un mesetto intenso. Ma ora sono felice"

Luca Ranieri a DAZN dopo la vittoria contro il Como festeggia e ripercorre il suo momento alla Fiorentina: "Oggi abbiamo fatto tutti una grandissima partita, complimenti alla squadra perché il Como è una grande formazione. Ci siamo abbassati nel momento giusto per poi attaccare forte e siamo stati bravi. Sono stato felice di non subire gol nel recupero perché abbiamo perso troppi punti dopo il novantesimo, invece oggi siamo stati bravi e possiamo tornare a casa con un bel sorriso".

Dove ha portato Fagioli per festeggiare il gol?

"Dal nutrizionista, perché è un ragazzo d'oro e si merita tanto. Sta facendo tanto per noi, anche le persone dietro le quinte ci stanno dando una mano incredibile e devono sentirsi importanti".

Come ha vissuto l'addio alla fascia da capitano?

"Devo dire la verità: è stato un mesetto intenso sia per i risultati della squadra che per me. Ho sempre cercato di dare il meglio, ci sono stati alti e bassi ma oggi ho avuto l'occasione e sono contento della vittoria. Spiace per il gol subito ma ci portiamo a casa questi tre punti".