Italia Femminile U17, convocate quattro calciatrici della Fiorentina
Il tecnico romagnolo dell'Italia Femminile U17, Jacopo Leandri, ha convocato 26 calciatrici per la doppia amichevole con la Svizzera, in programma martedì 17 (ore 14.30) e giovedì 19 febbraio (ore 11.00). Tra le convocate sono presenti anche quattro giocatrici della Fiorentina: Alice Agostini, Viola Pieri, Sophia Miraldi e Emma Miryam Fontana.
Portieri: Alice Agostini (Fiorentina), Alexandra Valentina Selvaggio (Legends);
Difensori: Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Mya Ciccarelli (Parma), Chiara Grassi (Roma), Anna Messa (Juventus), Viola Pieri (Fiorentina), Daria Rosso (Juventus);
Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Carla Casamassima (Genoa), Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Beatrice Martone (Anderlecht), Sophia Miraldi (Fiorentina), Matilde Oddina (Juventus), Matilde Ripellino (Parma), Miranda Sterner (Real Madrid) Elisa Vianello (Sassuolo);
Attaccanti: Elisa Ciurleo (Inter), Beatrice Abla Djesse (Hellas Verona), Angelica Ferranti (Milan), Emma Miryam Fontana (Fiorentina), Marta Grigolo (Juventus), Agata Pinchi (Roma), Viola Saccomandi (Atalanta).
