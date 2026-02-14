Dagli inviati Fabregas fa i complimenti alla Fiorentina: "Giocatori forti, mamma mia Parisi"

Cesc Fabregas parla in conferenza stampa dopo la partita persa contro la Fiorentina: "Il vero problema di questa sconfitta è stato non trovare gli stimoli per questa partita. Lo dicevo che era la partita più importante perché dopo 20 anni di calcio so che dopo la vittoria in coppa era difficile trovare le motivazioni giuste. Siamo una squadra molto giovane e quando parlano così bene di te la pancia diventa un po' piena, è normale. Ci è mancata la mentalità giusta tre giorni dopo Napoli. Dovevamo vincere, oggi mi sento male come allenatore, mi sento scarso. Mi fa male".

L'espulsione di Morata?

"Mi aspetto di più da un giocatore con la sua esperienza ma non abbiamo perso per quello".

La Fiorentina?

"Ha fatto molto bene la sua partita, complimenti a loro. Io so che sono una grande squadra anche se sono in un momento molto delicato. Il confine tra vincere e perdere è molto piccolo e a volte può succedere, ma hanno giocatori veramente forti. Vedi giocare Parisi e pensi: 'Mamma mia, che giocatore'. Chi non conosce la Fiorentina e il campionato dell'anno scorso allora può pensare che potesse essere una partita facile. Colpa nostra a non trovare la forma giusta per questa partita".