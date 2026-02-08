Domenica di scontri diretti: la Fiorentina Femminile sfida l'Inter per accorciare
FirenzeViola.it
Giornata di big match per la Fiorentina Femminile, con la squadra di Pinones Arce che cerca di accorciare sull'Inter in classifica. La sfida è in programma alle 15:45 e potrebbe permettere alle viola di guadagnare punti e posizioni anche sul Milan, in virtù dell'altro scontro diretto tra rossonere e Roma all'ora di pranzo. Appuntamento per il pomeriggio, ecco il programma della domenica:
Domenica 8 febbraio
Ore 12:30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
Classifica - Roma 29, Juventus 26*, Inter 24, Lazio 22*, Milan 20, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17*, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7
* una gara in più
Fiorentina Femminile
