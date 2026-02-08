Domenica di scontri diretti: la Fiorentina Femminile sfida l'Inter per accorciare

di Redazione FV

Giornata di big match per la Fiorentina Femminile, con la squadra di Pinones Arce che cerca di accorciare sull'Inter in classifica. La sfida è in programma alle 15:45 e potrebbe permettere alle viola di guadagnare punti e posizioni anche sul Milan, in virtù dell'altro scontro diretto tra rossonere e Roma all'ora di pranzo. Appuntamento per il pomeriggio, ecco il programma della domenica:

Domenica 8 febbraio
Ore 12:30 - Roma-Milan
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)

Classifica - Roma 29, Juventus 26*, Inter 24, Lazio 22*, Milan 20, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17*, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7

* una gara in più