Serie A Femminile, alle 15.45 Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali
Alle 15.45 fischio d'inizio per Inter-Fiorentina Femminile (diretta su Rai Sport e DAZN), gara valida per la 13esima giornata del campionato di serie A Femminile. Le viola a metà classifica a 18 punti, cercano di rosicchiarne tre alle nerazzurre che occupano la terza posizione, valida per Champions, a +6.
Ecco le formazioni:
Inter: Runarsdottir, Bowen, Sanz Andres, Bugeja, Magull, Glionna, Tomaselli, Schough, Milinkovic, Csiszar, Wullaert. Allenatore: Gianpiero Piovani
Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Lombardi; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. Allenatore Pablo Pinones Arce
Fiorentina Femminile
L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui rifletteredi Tommaso Loreto
