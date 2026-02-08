Serie A Femminile, alle 15.45 Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Alle 15.45 fischio d'inizio per Inter-Fiorentina Femminile (diretta su Rai Sport e DAZN), gara valida per la 13esima giornata del campionato di serie A Femminile. Le viola a metà classifica a 18 punti, cercano di rosicchiarne tre alle nerazzurre che occupano la terza posizione, valida per Champions, a +6. 
Ecco le formazioni:

Inter: Runarsdottir, Bowen, Sanz Andres, Bugeja, Magull, Glionna, Tomaselli, Schough, Milinkovic, Csiszar, Wullaert. Allenatore: Gianpiero Piovani

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Lombardi; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. Allenatore Pablo Pinones Arce