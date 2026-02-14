Dagli inviati Vanoli: "Complimenti a Ranieri. Espulsione eccessiva, Gosens sta bene"

Paolo Vanoli parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como. Queste le sue parole: "Purtroppo quando si allena una squadra così importante non si vedono le cose positive. Ma ho sempre detto che la squadra era in crescita, oggi hanno dimostrato che siamo sulla squadra giusta. Questi punti devono far volare ma dobbiamo guardare avanti, ora c'è la Conference e dobbiamo essere bravi a recuperare".

Quanto è contento del rilancio di Ranieri?

"L'ho sempre detto, per la Fiorentina è un giocatore importante. Che non vuol dire per forza avere la fascia. Bisogna guardare l'uomo e poteva accusarlo ma oggi ha dimostrato quanta è la sua forza e cosa può dare con il suo spirito. Sono contento e gli faccio i complimenti".

E l'espulsione?

"Eccessiva. Mi sono solo permesso di dire che Fabregas era in campo a protestare. Forse l'ho detto in maniera eccessiva ma dicevo solo quello".

Promette che non ci saranno altri cali?

"Quando sei qui avere la sfera magica è impossibile. Datemi uno schiaffo in faccio se succede (ride, ndr). Ma oggi abbiamo fatto una prestazione da squadra e da lì dobbiamo ripartire, sapendo che ogni partita sarà da combattere. Magari in maniera diversa ma con questo spirito escono le qualità, vedi il gol di Fagioli. Faccio il suo esempio perché non si è mai fatto saltare a parte i primi minuti. Mi spiace per l'autogol di Parisi perché non se lo meritava".

Nel finale c'è stata battaglia: se ne esce così?

"A volte dipende anche dagli avversari e il Como è tra le big. Sapevamo che dovevamo lasciargli il palleggio perché con il pressing ti avrebbero attaccato alle spalle. Il centrocampo ha fatto una prestazione incredibile. Siamo stati bravi anche nei minuti finali restando lucidi. Dodo è stato molto più lucido rispetto al Torino, questo sia lo spirito per uscire dalle difficoltà. Sarà una battaglia fino alla fine".

Come sta Gosens?

"Robin sta bene, poi Parisi è un ragazzo affidabile e anche oggi ha fatto una grande partita. L'ho detto perché è andato un po' in fatica, ha fatto una preparazione forzata per tornare prima. Questa settimana l'ho visto meglio e sono sicuro che ci darà un apporto importante nel finale di stagione".

Come ha visto Harrison?

"Ci ha dato intensità. Ha gamba e determinazione, al Leeds ha fatto campionati importanti e tatticamente è molto preparato. Ci dà molto equilibrio"