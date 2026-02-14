Vittoria anche per la Fiorentina Femminile: in 10 contro il Milan basta la Janogy
Nel pomeriggio ha vinto anche la Fiorentina Femminile, a Milano contro le rossonere. Su un campo reso pesante dalla pioggia, al 18' le viola vanno in vantaggio con l'attaccante Madelen Janogy lanciata dalla Bredgaard. Nel finale di tempo la Fiorentina chiama il Football Video Support, per un atterramento della Severini. L’arbitro viene richiamato alla moviola, ma giudica l'intensità del contatto poco intenso e non comanda il calcio di rigore.
Nella ripresa è il Milan a salire in cattedra anche se Faerge ha un'occasione importante, respinta da Giuliani. L'espulsione di Bonfantini per la seconda ammonizione complica ancora di più le cose alla Fiorentina che però resiste all'assalto rossonero. Grazie alla vittoria le viola tornano a sperare nell'Europa. Domenica ultima gara del mese contro il Sassuolo.
Tabellino
AC MILAN: Giuliani, Koivisto, Kyvag (46’ Renzotti), Arrigoni, Grimshaw (C), Park, Stokic (69’ Sesay), Soffia, Keijzer (85’ Mascarello), De Sanders, Kamczyk (70’ Appiah).
A disposizione: Cernoia, Mascarello, Estevez, Tornaghi.
All.Suzanne Bakker
ACF FIORENTINA: Fiskerstrand, Faerge, Van Der Zanden, Woldvik Filangeri, Severini (C), Cherubini (71’ Tryggvadottir), Curmark (85’ Orsi), Eiriksdottir (71’ Omarsdottir), Bredgaard (37’ Bonfantini), Janogy.
A disposizione: Johansen, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Bettineschi, Tomassoni, Bartalini.
All.Pablo Pinones Arce
Reti: 18' Janogy
Espulsioni: Bonfantini F
