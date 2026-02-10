Primavera femminile, punto prezioso sul campo del Parma. Vittoria per l'U-17
Punto pesantissimo per la Fiorentina Famminile U19 sul campo del Parma. 0-0 al triplice fischio ma battaglia senza colpi e pareggio forse un po' stretto per le ragazze di mister Gori. Latitano le occasioni sul campo di Noceto, ma più viola che ducali in gestione del match. Agostini disinnesca una buona chance per le padrone di casa, ospiti che invece colpiscono anche una traversa a fine primo tempo. Nella ripresa il Parma pensa a difendersi, mentre la Fiorentin cerca la porta avversaria ma non arriva il guizzo. Al 90’ un punto per parte, importante a livello mentale e anche per la classifica. Domenica prossima match casalingo contro il Genoa.
RISULTATI
Brescia-Inter 1-6
Cesena-Milan 0-5
Genoa-Sassuolo 1-3
Hellas Verona-Arezzo 1-1
Parma-Fiorentina 0-0
Roma-Juventus 2-0
CLASSIFICA
32 Juventus
31 Milan
30 Sassuolo
29 Roma
24 Arezzo
23 Inter
19 Genoa, Parma
15 Fiorentina
13 Hellas Verona
3 Cesena, Brescia
I risultati del Settore Giovanile
L'U17 vince la battaglia nel fango contro l'Arezzo con gambe ma soprattutto tanto cuore. Tre reti di Lodi regalano la vittoria anche all'U15, che arruolava qualche U14 tra le proprie fila. Sensazioni positive anche da U12 e U10: le piccolissime gigliate battono Vigor e Isolotto, confermando la propria crescita.
U17 Arezzo-Fiorentina 1-2
U15 Fiorentina-Arezzo 3-0
U14 -
U12 Vigor-Fiorentina 0-3
U10 Isolotto-Fiorentina 3-13
