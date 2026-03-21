Pinones Arce: "Bisogna crescere. Dobbiamo continuare su questa strada"

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Così Pablo Pinones Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, ai microfoni del club viola alla vigilia del match contro il Parma: "Sicuramente ci ha spinto un po' di più la fiducia, Ho visto un gruppo sereno e voglioso di continuare a giocare per fare prestazioni convincenti come quella con la Roma. Purtroppo non sono arrivati i tre punti. Bisogna sempre crescere. Credo che con queste squadre bisogna sempre cercare le soluzioni, cercando di creare un po' di caos nell'area avversaria. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo ricominciato a fare, prima di Natale abbiamo avuto un calo nelle prestazioni, ma ora dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto vedere in campo nell'ultima partita. Noi parliamo di continuare a credere in quello che stiamo facendo. Ë sempre più facile quando arrivano le prestazioni.

Ci crediamo fino alla fine. La squadra non mollerà. Siamo in gara su tutto, anche se in coppa è stata una partita difficile per le assenze che avevamo. Abbiamo dato più campo alla Juventus. Ci crediamo a 100%. Prepariamo sempre le partite per vincere e fare una bella prestazione".