Cena di Natale Baraonda Viola Women Supporters-Fiorentina Femminile

Oggi alle 14:24Fiorentina Femminile
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Cena di Natale del "Baraonda Viola Women Supporters" assieme alla Fiorentina Femminile. Due giorni fa a Borgo Saccardi (Bagno a Ripoli) si è tenuta la serata per lo scambio di auguri con lo staff e le giocatrici viola. Tra cui Omarsdottir, Faerge, Fiskestrand, Johanssen, Woldwik, Tryggvadottir, Severini, Filangeri, Mailia e otto componenti dello staff insieme al Team Manager. 

Queste le immagini della cena raccolte da FirenzeViola.it