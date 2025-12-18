Tegola per la Fiorentina: si ferma Lina Hurtig per una lesione al piede destro
Brutte notizie per Mister Pinones Arce. L'allenatore svedese, nella scorsa partita contro il Como Women, ha perso per infortunio Lina Hurtig al 12', che è stata sostituita da Michela Catena, autrice di una doppietta nella vittoria viola per 1-3. Di seguito il bollettino della Fiorentina:
"ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Lina Hurtig, uscita nel corso della gara di sabato scorso contro il Como, è stata sottoposta ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione della fascia plantare del piede destro.
La calciatrice ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo previsto e proseguirà l’iter sotto la supervisione dello staff medico".
