Tegola per la Fiorentina: si ferma Lina Hurtig per una lesione al piede destro

Oggi alle 18:36Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Brutte notizie per Mister Pinones Arce. L'allenatore svedese, nella scorsa partita contro il Como Women, ha perso per infortunio Lina Hurtig al 12', che è stata sostituita da Michela Catena, autrice di una doppietta nella vittoria viola per 1-3. Di seguito il bollettino della Fiorentina: 

"ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Lina Hurtig, uscita nel corso della gara di sabato scorso contro il Como, è stata sottoposta ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione della fascia plantare del piede destro.
La calciatrice ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo previsto e proseguirà l’iter sotto la supervisione dello staff medico".