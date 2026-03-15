Occasione Roma per le viola. Nella Capitale per un doppio sorpasso in classifica
Torna in campo la Fiorentina Femminile. La squadra di Pinones Arce è pronta a tornare in scena e a farlo con un grande big match. Le viola saranno infatti impegnate sul Tre Fontane di Roma, nella Capitale, dove sfideranno le giallorosse capoliste. Un esame davvero tosto per la Fiorentina che ha bisogno di preziosi punti per approfittare della vittoria della Lazio sul Napoli, che potrebbe permettere alle gigliate di superare entrambe le formazioni in classifica. Fischio d'inizio ore 18.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Genoa 1-1 23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1 68' Monnecchi
Domenica 15 marzo
Ore 12.30 - Como Women-Ternana Women
Ore 14.00 - Juventus-Milan (Diretta RaiSport)
Ore 18.00 - Roma-Fiorentina
Lunedì 16 marzo
Ore 12.00 - Sassuolo-Inter
Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Lazio 27*, Napoli 25*, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*
* una gara in più
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati