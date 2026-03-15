Occasione Roma per le viola. Nella Capitale per un doppio sorpasso in classifica

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Torna in campo la Fiorentina Femminile. La squadra di Pinones Arce è pronta a tornare in scena e a farlo con un grande big match. Le viola saranno infatti impegnate sul Tre Fontane di Roma, nella Capitale, dove sfideranno le giallorosse capoliste. Un esame davvero tosto per la Fiorentina che ha bisogno di preziosi punti per approfittare della vittoria della Lazio sul Napoli, che potrebbe permettere alle gigliate di superare entrambe le formazioni in classifica. Fischio d'inizio ore 18.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Già giocate

Parma-Genoa 1-1 23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Napoli Women-Lazio 0-1 68' Monnecchi

Domenica 15 marzo

Ore 12.30 - Como Women-Ternana Women

Ore 14.00 - Juventus-Milan (Diretta RaiSport)

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Lazio 27*, Napoli 25*, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*

* una gara in più