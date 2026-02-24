La Primavera Femminile ferma la capolista in trasferta: è 0-0 col Milan
La Fiorentina Femminile U19 strappa un pareggio pesantissimo a Milano contro le rossonere prime in classifica, confermando la qualità del proprio gioco. Uno 0-0 che allunga ulteriormente la striscia positiva della squadra di Mister Gori che può chiudere con un sorriso il mese di Febbraio. Il match a Milano inizia con pressione alta delle ospiti ma è il Milan a suonare la prima campana offensiva, costringendo Agostini ad una respinta con i piedi, poi sempre rossonere vicine al vantaggio, il pallone esce di pochissimo.
La risposta gigliata arriva con Muka che dalla tre quarti scaglia un destro che impatta sulla traversa. L’equilibrio non si spezza nemmeno nella ripresa quando la difesa viola è chiamata agli straordinari ma il pallone non entra. La chance più ghiotta per la Viola parte da i piedi di Miraldi che con un tunnel supera l’avversaria, apparecchia per Muka e il portiere avversario compie il miracolo.
La Fiorentina cresce, altra grande occasione per Baccaro ma l’attaccante chiude il mancino e il pallone esce di un niente. Torna poi a farsi sentire il Milan, ma Agostini oggi è insuperabile. Finisce 0-0 al triplice fischio: prestazione che certifica la crescita della squadra contro un avversario di altissimo livello. Adesso le violette si fermeranno per la sosta nazionali, si tornerà in campo il 15 marzo per il derby casalingo contro l’Arezzo.
