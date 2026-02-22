Fiorentina-Sassuolo, ecco le scelte di Pinones Arce: le formazioni
La Fiorentina Femminile chiude la 15esima giornata di Serie A contro il Sassuolo, attualmente al 12° posto della classifica a -9 sulle ragazze gigliate. Mister Pinones Arce per dare continuità alla vittoria contro il Milan, maturata grazie alla rete di Janogy al 18', ha scelto il suo undici titolare. Ecco la formazione:
FIORENTINA: Fiskerstrand, Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Filangeri, Severini, Curmark, Cherubini, Bredgaard, Janogy, Eiriksdottir. Allenatore: Pinones Arce.
SASSUOLO: Durand, Philtjens, Fercocq, Caiazzo, Doms, Skupien, Missipo, Dhont, De Rita, Venturelli, Ndjoah Eto. Allenatore: Colantuono
