Italia Femminile, inizia il percorso Mondiale: convocata il capitano viola Emma Severini
Inizia oggi il cammino di qualificazione della Nazionale Femminile verso i Mondiali di Brasile 2027, in programma dal 24 giugno al 25 luglio. Le Azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A, la prima martedì 3 marzo (ore 18.15, Rai 2) contro la Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria, la seconda sabato 7 marzo (ore 18.15, Rai 2) contro la Danimarca allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Per ottenere il pass diretto per il Mondiale, ed evitare il doppio spareggio, bisognerà ottenere il primo posto del raggruppamento. Un obiettivo già centrato dall’Italia nel percorso verso l’Europeo della scorsa estate, nel quale furono messe dietro due ottime formazioni come Paesi Bassi e Norvegia. Per i 180 minuti che daranno inizio al 2026 dell’Italia, mister Andrea Soncin ha orientato le proprie scelte verso 27 calciatrici: tra le file viola, presente la centrocampista e capitana della Fiorentina, Emma Severini, tornata in gruppo dopo aver saltato la tournée americana di fine anno.
Di seguito l'elenco di tutte e 27 le convocate:
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).
Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).
