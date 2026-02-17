La Fiorentina U19 Femminile batte il Genoa e si prepara a sfidare la capolista
Grande vittoria per la Fiorentina U19 femminile che conferma il momento positivo superando il Genoa 2-0. Come riporta il sito ufficiale le liguri provano a chiudere gli spazi con la Viola costretta a mostrare i muscoli già in avvio. Il match si sblocca alla mezzora quando Baccaro serve un filtrante a memoria per Andreoni che salta difensore e portiere e segna la rete dell’1-0.
Nella ripresa stesso copione, la Fiorentina alza i giri del motore e ci prova ancora dalla distanza prima e su corner dopo, impattando però sulla traversa. Pochi sprazzi liguri, tanto viola ed ecco il raddoppio all’84', costruzione dal basso, tre passaggi e Andreoni che sentenzia, firmando la doppietta personale. Si chiude 2-0 sul prato del Davide Astori: la Fiorentina al 3 risultato utile consecutivo adesso farà visita al Milan capolista".
Risultati
Arezzo-Milan 0-3
Roma-Cesena 6-1
Sassuolo-Inter 3-0
Brescia-Hellas Verona 0-9
Juventus-Parma 1-1
Fiorentina-Genoa 2-0
Classifica
34 Milan
33 Juventus, Sassuolo
32 Roma
24 Arezzo
23 Inter
20 Parma
19 Genoa
18 Fiorentina
16 Hellas Verona
3 Cesena, Brescia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati