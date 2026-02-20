Janogy suona la carica: "C'è da spingere. Torniamo a guardare alla vittoria"

Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile, in esclusiva con Tuttomercatoweb.com ha commentato temi dell'attualità viola, a partire dall'ultima partita che ha visto la squadra di Pinones Arce trionfare ai danni del Milan: "I tre punti che abbiamo conquistato sono stati molto importanti, era importante vincere contro il Milan perché venivamo da periodo difficile. Certo, il campo non era dei migliori, il calcio femminile sta crescendo e si deve prestare maggiore attenzione anche a questi dettagli, fondamentali per appunto la crescita globale del movimento, ma torniamo a guardare alla vittoria. Bella si, per la graduatoria, ma soprattutto per il morale: ci permettere di rilanciarci".

Prosegue Janogy: "Ora c'è da spingere per continuare a portare a casa punti, abbiamo per altro visto che se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa il risultato anche facendo vedere il nostro gioco. La mentalità conta molto. Ma ovviamente tutto ciò non significa che sia semplice vincere o farlo sempre, ma noi lavoriamo per essere poi performanti - come durante la settimana - anche nei weekend. Costruiamo ogni giorno il nostro percorso".