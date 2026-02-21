Domani Fiorentina Femminile-Sassuolo, Pinones-Arce: "Vogliamo vincere e avvinarci alla zona Champions"

vedi letture

Domani alle 18 fischio d'inizio per Fiorentina Femminile-Sassuolo, ultima sfida prima della sosta per le Nazionali. La Fiorentina punta a vincere, come spiega al sito ufficiale viola il tecnico Pablo Pinones-Arce: "Il Sassuolo ha bisogno di punti (è quartultimo a 12, ndr) e farà di tutto per metterci in difficoltà. All’andata abbiamo fatto una bella prestazione contro le neroverdi, tenendo sempre il controllo della partita ma ora hanno un nuovo allenatore in panchina"

"Per quanto ci riguarda - prosegue Pinones-Arce - Noi siamo in crescita. Dobbiamo pensare solo a noi stesse perché vogliamo portare i tre punti a casa. Ci vogliamo avvicinare alla zona Champions. E’ un nostro obiettivo. Dobbiamo fare più punti possibili, poi ce la giocheremo fino in fondo".

Sulla sosta per le Nazionali conclude: "Dobbiamo essere orgogliosi del fatto che tante nostre giocatrici saranno impegnate in Nazionali. Ci servirà per recuperare. Ma vogliamo arrivarci con un risultato importante domani".