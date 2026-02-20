Orlandi: "Il Viola Park è un'evoluzione pazzesca. L'avrei vissuto a 360°"

vedi letture

Il capitano della Fiorentina Femminile che ha vinto Scudetto e Coppa Italia nel 2017, Giulia Orlandi, è stata in visita al Viola Park. Ecco le sue parole ai media ufficiali della stessa Fiorentina: "È una bella emozione entrare qua dentro e vedere quello che è stato realizzato dopo le nostre vittorie. Tanta roba".

Che evoluzione ha visto nella società Fiorentina?

"Ho visto un’evoluzione pazzesca nel fare calcio. Da un mondo abbastanza amatoriale, anche se professionistico, si è passati a vivere in un altro mondo, facendo le cose come è giusto".

Come avrebbe vissuto il Viola Park?

"L'avrei vissuto a 360°. Mi farebbe piacere avere qualche anno in meno per potermi allenare qui".

Qualche volta ripensa a quei successi?

"Sì, perché ancora gioco. Amo il calcio e spesso mi ricordo di questi bellissimi traguardi che ha raggiunto con la maglia della mia città".

Che consigli darebbe a Emma Severini e ai futuri capitani?

"Sicuramente un senso di responsabilità non indifferente. Credo che rappresentare questa città e la società nel mondo sia un onore".