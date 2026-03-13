La Fiorentina femminile U19 quarta alla Viareggio Cup: vince il Milan 4-1

La Fiorentina femminile U19 quarta alla Viareggio Cup: vince il Milan 4-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:20Fiorentina Femminile
di Redazione FV

L'Under 19 della Fiorentina femminile si è classificata al quarto posto del Torneo di Viareggio, giunta alla sua settima edizione della versione femminile. Le ragazze agli ordini di Simone Gori hanno perso 4-1 la finalina contro il Milan nel torneo che vedeva protagoniste sei formazioni divise in due gironi. Il torneo è stato vinto dalla Juventus in finale contro il Westchester United.