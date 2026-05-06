Catena: "Il calcio è passione. Com'è diventato il mio lavoro? Vi spiego"

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Michela Catena, centrocampista della Fiorentina Women, è stata intervistata all'interno del nuovo format ‘Intervista col Futuro’ della Serie A Women in collaborazione con lo sponsor Athora Italia. Queste le parole della numero 10 viola a proposito della sua passione per il calcio e di come sia diventato un vero e proprio lavoro nel corso del tempo: “Per me il calcio è una passione, che ho fin da quando ero piccola e che ora, per fortuna, sono riuscita a trasformare nel mio lavoro. Che potesse diventare qualcosa di più l’ho capito quando ho smesso di pensarlo come un gioco, un’attività post scuola, ma come una cosa che volevo fare veramente. Crescendo mi sono informata e guardare con un occhio più critico e a sentirmi sempre più parte del gioco".

Quando ha capito che sarebbe diventato il suo lavoro? “L’ho capito quando ero già grandicella, perché a 10-11 anni pensi sia solo una passione, ma poi quando cresci, inizi a spostarti e guardarti attorno vedendo gente che ha più esperienza e conoscenze, capisci che stai andando in quella direzione e poi col professionismo è diventato davvero il mio lavoro”.

Quale ruolo avrà il calcio nel suo futuro? “Il posto che il calcio occupa nella mia vita non cambierà mai, lo continuerò a seguire in tutte le sue forme perché, anche se la mia strada sarà magari un’altra, riuscirà sempre a darmi quella gioia e quella serenità che mi dà tuttora”.