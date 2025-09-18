Juventus Women, Cambiaghi racconta: "Insieme alla Fiorentina siamo i migliori in Italia"

vedi letture

In un'intervista concessa oggi a TMW, Michela Cambiaghi, centravanti della Juventus Women, ha raccontato anche il suo personale punto di vista sulle differenze tra il club bianconero e l'Inter, facendo riferimento anche alla Fiorentina: “C'è una mentalità di una squadra che è abituata a vincere, senza fare rivalità, però nel femminile comunque la Juve ha vinto tanto e io non ho mai vinto, quindi sto cercando di assorbire questa mentalità di entrare in campo sempre per i tre punti.

Poi a livello di strutture, come ho già detto penso che sia il club migliore in Italia, insieme anche alla Fiorentina che ha appena fatto il centro sportivo, e quindi già il fatto di avere una propria struttura si lavora sicuramente meglio, e quindi per noi giocatrici questo fa la differenza”.