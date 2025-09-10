Il C.T. azzurro Soncin in visita al Viola Park, ecco le immagini della Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:18Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Il commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Soncin ha fatto visita oggi al Viola Park. Il c.t.

delle azzurre ha visto l'allenamento delle ragazze gigliate e ha salutato il tecnico Pablo Pinones Arce. La Fiorentina ha postato su Instagram le immagini dell'abbraccio tra i due allenatori, entrambi ex Venezia da calciatori: 