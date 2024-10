FIORENTINA FEMMINILE, Tortelli e Herzen oggi out: i report

FirenzeViola.it

Alice Tortelli e Kaja Erzen oggi non hanno potuto giocare contro il Como. Ecco il perché nel comunicato della società: "ACF Fiorentina informa che le calciatrici Alice Tortelli e Kaja Eržen sono state sottoposte ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato, per la prima una lesione miotendinea del muscolo retto femorale di sinistra e per la seconda una lesione muscolare del semitendinoso della coscia destra. Entrambe le atlete stanno seguendo uno specifico programma terapeutico-riabilitativo".