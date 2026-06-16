Ufficiale
Fiorentina, giovedì alle 11 parleranno in conferenza stampa Paratici e Ferrari
FirenzeViola.it
La nuova stagione ancora formalmente non è iniziata, ma la Fiorentina è già al lavoro per programmare il futuro. In tal senso, dopo il viaggio effettuato dalla dirigenza gigliata, ed in particolare dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal ds viola Fabio Paratici, per incontrare in America la proprietà Commisso, la società ha scelto di indire una conferenza stampa per la giornata di sabato durante la quale parleranno entrambi i dirigenti. Questo il comunicato ufficiale del club in merito pubblicato sul sito della Fiorentina:
"ACF Fiorentina informa che giovedì 18 giugno, alle ore 11:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari e del DS Fabio Paratici".
Pubblicità
Primo Piano
CalciomercatoNessuna offerta per Fortini e trattative per il rinnovo congelate: gli scenari possibili
La verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonusdi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 La verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonus
Copertina
FirenzeViolaA volte ritornano, Fiorentina di nuovo su Bernabé: dai dubbi fisici al tandem con Fagioli
CalciomercatoNessuna offerta per Fortini e trattative per il rinnovo congelate: gli scenari possibili
Mario TeneraniI sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza
Tommaso LoretoCresce l'attesa per le indicazioni sul prossimo anno. Commisso e Paratici rassicurano dagli States, ma sono i rumors di mercato a regalare le prime anticipazioni sull'anno che verrà
Pietro LazzeriniVendere gli invendibili: ecco perché servirà un miracolo. Carnevali alla Juventus può dare una mano alla Fiorentina. La prossima settimana verrà desecretato il dossier USA
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com