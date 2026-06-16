Ufficiale

Fiorentina, giovedì alle 11 parleranno in conferenza stampa Paratici e Ferrari

Fiorentina, giovedì alle 11 parleranno in conferenza stampa Paratici e FerrariFirenzeViola.it
Oggi alle 10:29Primo Piano
di Redazione FV

La nuova stagione ancora formalmente non è iniziata, ma la Fiorentina è già al lavoro per programmare il futuro. In tal senso, dopo il viaggio effettuato dalla dirigenza gigliata, ed in particolare dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal ds viola Fabio Paratici, per incontrare in America la proprietà Commisso, la società ha scelto di indire una conferenza stampa per la giornata di sabato durante la quale parleranno entrambi i dirigenti. Questo il comunicato ufficiale del club in merito pubblicato sul sito della Fiorentina:

"ACF Fiorentina informa che giovedì 18 giugno, alle ore 11:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari e del DS Fabio Paratici".