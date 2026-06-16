Nessuna offerta per Fortini e trattative per il rinnovo congelate: gli scenari possibili
Uno dei giocatori dal futuro incerto per quanto riguarda il mercato prossimo della Fiorentina, è senza alcun dubbio Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006, che nell’annata appena conclusasi, dopo il prestito nella stagione 2024/2025 in Serie B alla Juve Stabia, ha totalizzato in maglia viola 26 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 1213 minuti, ha un contratto in scadenza con il club gigliato nel 2027, e le trattative per il rinnovo al momento sono congelate.
Zero offerte sul tavolo: c'è l'ipotesi di un addio a zero
Sono però anche fermi gli interessi nei suoi confronti da parte delle altre squadre. In passato, per esempio, sul prodotto del settore giovanile viola si era affacciata soprattutto la Roma di Gian Piero Gasperini. Se le cose dovessero rimanere allo stato attuale, si potrebbe paventare anche l’ipotesi peggiore per il club, ossia quella di un addio a zero al termine della stagione.
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