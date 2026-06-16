FirenzeViola A volte ritornano, Fiorentina di nuovo su Bernabé: dai dubbi fisici al tandem con Fagioli

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La Fiorentina dopo la scorsa estate torna ad interessarsi a Bernabé del Parma: ecco i pro e i contro di un suo eventuale arrivo in viola

Come spesso accade nelle sessioni di calciomercato estivo della Fiorentina, anche stavolta per i viola, in entrata, c’è un nome che, dopo essere stato nel mirino del club gigliato la scorsa estate, è tornato ad essere di attualità. Siamo ovviamente parlando di Adrian Bernabé, centrocampista classe 2001 del Parma.

La coesistenza tra Bernabè e Fagioli

Lo spagnolo, che è cresciuto nella cantera del Barcellona prima di andare al Manchester City e passare poi appunto al Parma, è un mancino brevilineo di grande qualità e tecnica, oltreché visione di gioco, ed è uno di quei profili che certamente andrebbe ad alzare il tasso tecnico di un reparto che già di per sé è al momento migliore per valore dell’intera rosa. Tra le mancanze però della mediana gigliata sicuramente c’è quella relativa alla fantasia e all’estero che il numero 10 dei crociati porterebbe in rosa, e che al momento nella Fiorentina è totalmente gravante sulle spalle di Fagioli. Bernabé infatti è un giocatore che, seppur sia prettamente di regia, potrebbe ben completarsi con lo stesso Fagioli in una sorta di doppio play che lo scorso anno, con Nicolussi Caviglia, che invece è attualmente a Parma, non ha dato grandi frutti, ma che con un giocatore di una caratura superiore come l’ex Manchester City potrebbe deliziare il palato dei tifosi.

I dubbi fisici

Su Bernabé, che ovviamente è un pezzo pregiato del Parma, oltre ad esserci la concorrenza anche del Torino, i principali dubbi che si possono avere riguardano una condizione fisica che, nelle ultime due stagioni non è sempre stata al top. Bernabé infatti nelle ultime due stagioni ha saltato per infortunio ben 21 partite, con la totalità degli stop avuti che sono stati dovuti a problematiche di natura muscolare. La più importante, quella rimediata al flessore della coscia destra nel corso del novembre del 2024. Un aspetto questo che non può essere ignorato in sede di mercato.